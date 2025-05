Appartiene a galassia suprematista giovane arrestato

agenzia

File sequestrati riguardano anche ambito jihadista

PERUGIA, 26 MAG – Appartiene alla galassia suprematista dell’estrema destra con connotati razzisti, il giovane arrestato in un’indagine della Procura di Perugia con l’accusa di auto addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Tra le migliaia di file che gli sono stati sequestrati molti riguardano questo mondo e altri quello jihadista. Ambiti ai quali si era avvicinato tramite social, secondo quanto risulta all’ANSA. Il giovane italiano è residente in uno dei centri della provincia di Perugia e risulta incensurato. Secondo quanto emerso dall’indagine non avrebbe avuto una rete di contatti fisici locali ma contatti via web con siti riconducibili al mondo del suprematismo e jihadista. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti anche delle esaltazioni delle azioni contro la Cgil.

