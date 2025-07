Appello Unicef alle forze politiche ‘mai più bambini in carcere’

agenzia

'Preoccupazione sulla reale tutela dei figli di madri detenute'

ROMA, 01 LUG – “L’Unicef Italia esprime preoccupazione sulla reale tutela dei diritti dei bambini figli di madri detenute, anche alla luce delle osservazioni contenute nella Relazione della Corte Suprema di Cassazione sulle novità introdotte dal cd Decreto Sicurezza 2025. Dobbiamo evitare che i bambini – vittime innocenti – siano costretti a vivere in carcere con le madri e cercare di individuare soluzioni adeguate a rendere concreta la tutela dei loro diritti che, come sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 1991, deve essere attuata senza alcuna discriminazione. Rispettare il principio del superiore interesse dei bambini significa salvaguardare la loro integrità psicofisica, al di sopra di ogni generalizzazione o possibile strumentalizzazione, dando prevalenza alle esigenze educative e genitoriali su quelle cautelari”. Lo sottolinea Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia. ” In questi ultimi anni – rileva Graziano – abbiamo intensificato il nostro lavoro con le Istituzioni preposte per evitare che i bambini vivano in carcere con le madri, ritenendo che gli Icam (istituti a custodia attenuata per le detenute madri) non siano delle reali alternative al carcere, soprattutto se li osserviamo con gli occhi di un bambino o di una bambina. Come Unicef, sosteniamo la soluzione delle Case-famiglia protette che, allo stato, costituiscono un’effettiva alternativa alla detenzione. Nelle case-famiglia protette si dà valore alla funzione genitoriale, al recupero di un’autonomia e alla rieducazione alla legalità: in esse i bambini non sono “costretti” ma piuttosto “protetti” in percorsi di reinserimento educativo e sociale”. “Tuttavia, l’esclusione di oneri a carico della finanza pubblica per la loro realizzazione ne ha reso problematica la concreta attuazione. Attualmente sono due le strutture attive sul nostro territorio, a Roma e a Milano, grazie ad una forte collaborazione interistituzionale e con la valorizzazione dell’associazionismo. Per questo proponiamo la diffusione di queste esperienze anche su altri territori e chiediamo l’inserimento di adeguate risorse per gli Enti locali nella prossima Legge di Bilancio: investire per l’attuazione dei diritti umani di bambini e bambine è un investimento, certo, per la sicurezza. La prima parola che i bambini devono imparare è ‘mamma, papà’, non certo la parola ‘apri'”, conclude Graziano.

