Appica incendio a Malpensa, disposta la custodia in carcere

agenzia

L'uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato

MILANO, 21 AGO – E’ stato convalidato l’arresto di Aboubakar Traoré, il ventottenne fermato ieri a Malpensa dove aveva appiccato un incendio e preso a martellate alcuni monitor al Terminal 1 dell’aeroporto. L’uomo originario del Mali, che ha un permesso per protezione sussidiaria, era stato arrestato per danneggiamento aggravato. Il 16 agosto si era già presentato in aeroporto per imbarcarsi alla volta dell’Arabia Saudita, ma era stato bloccato e gli era stato ritirato il passaporto perché falso, mentre martedì scorso era stato denunciato a Milano per danneggiamenti dopo che aveva preso a martellate una vetrina.

