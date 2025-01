Appicca incendio in carcere a Cagliari, 4 agenti intossicati

agenzia

Detenuto era in isolamento. Poliziotti al Pronto soccorso

CAGLIARI, 03 GEN – Ancora tensione nel carcere di Cagliari – Uta, dove un detenuto ha appiccato un incendio nella cella e quattro agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati. La vicenda è avvenuta oggi pomeriggio. Un detenuto, di origine straniera, si trovava in una cella di isolamento in transito nel penitenziario di Uta e avrebbe incendiato il materasso. Gli agenti della Penitenziaria sono subito intervenuti per domare il rogo. Ma spegnendo le fiamme hanno respirato fumo e quattro di loro sono stati trasportati in ospedale: due al Santissima Trinità di Cagliari, uno al Brotzu e uno al Policlinico di Monserrato con assegnato un codice giallo per sospetta intossicazione.

