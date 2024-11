Apre il Mercatino di Natale di Bolzano ed è subito folla

agenzia

'Siamo partiti bene, molto richieste anche la visite guidate'

BOLZANO, 29 NOV – Il Mercatino di Natale di Bolzano è stato inaugurato ieri sera ed è subito folla nel centro storico. Anche se, per il momento, non ci sono dati ufficiali in città si nota un notevole afflusso di turisti. “Siamo partiti bene, già ieri sera per l’inaugurazione, ma anche oggi nel primo giorno di apertura vera e propria”, conferma la direttrice dell’Azienda di soggiorno Roberta Agosti. “Sono molto richieste anche le visite guidate, questo ci fa ben sperare”, aggiunge. Quest’anno le attese per il tradizionale assolta di turisti nel ponte di Sant’Ambrogio sono più basse, perché i due giorni festivi cadono di sabato e domenica.

