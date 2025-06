Apre la nuova piazza Augusto Imperatore, ‘nuovo polo per Roma’

agenzia

Ricuce S.Carlo al Corso a Ara Pacis,Mausoleo restaurato nel 2026

ROMA, 06 GIU – Una unica grande piazza che con due gradonate unisce San Carlo al Corso all’Ara Pacis e al lungotevere, permettendo di ammirare da vicino il Mausoleo di Augusto: è stato inaugurato questa mattina il primo lotto della nuova piazza Augusto Imperatore, nel centro storico di Roma, prima fase di un progetto nato nel lontano 2006 e che sarà completamente concluso nel 2026 per un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro di cui 7 circa da privati. Intanto, stamattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha tagliato il nastro del primo lotto, iniziato 5 anni fa, che ricuce due parti di città a quote differenti, con aree verdi e un nuovo infopoint. Con lui i due mecenati Alberta Figari, presidente di Tim e Fondazione Tim, e Jean-Christophe Babin, ceo di Bvlgari. A illustrare il progetto il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce. Oltre al primo lotto, concluso oggi con 12,2 milioni stanziati e poi recuperati, c’è in corso un secondo lotto da 4,9 milioni che realizzerà, lì dove c’erano parcheggi e degrado, delle terrazze che si affacceranno sul Mausoleo, oltre a rendere fruibile un altro settore della piazza dove sono stati ritrovati importanti reperti archeologici su cui gli studiosi sono al lavoro. Il secondo lotto sarà concluso a fine 2025, assieme all’attivazione della caffetteria. Oggi inoltre è stato dato il via anche al terzo lotto, che riguarda il Mausoleo vero e proprio, che godrà di 6 milioni di finanziamento donati da Tim. Bvlgari da parte sua fornirà 700 mila euro per l’allestimento museale interno. “Piazza Augusto Imperatore sarà uno dei poli più importanti della città”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugurando il nuovo spazio pubblico, di circa 3000 mq. “Sarà una delle centralità di Roma – ha aggiunto Gualtieri – Per noi era prioritario terminare l’opera entro questa consiliatura e abbiamo recuperato le risorse necessarie. Con questo intervento importantissimo i cittadini potranno godere del Mausoleo da un punto di vista diverso: nasce una nuova piazza attorno a uno dei monumenti più importanti al mondo, che per secoli e’ stato un centro della città e poi è stato nascosto e archiviato quando invece ha un’importanza storica enorme, essendo il monumento della famiglia di Augusto. È incredibile e inaccettabile che un luogo come il Mausoleo di Augusto non fosse fruibile”. L’allestimento, ha ricordato Gualtieri, “sarà firmato da Rem Koolhaas, uno dei grandi dell’architettura internazionale, anche grazie al finanziamento della Fondazione Bvlgari per gli allestimenti museali. Sarà un luogo spettacolare”, ha concluso Gualtieri ringraziando anche la Fondazione Tim “che ha finanziato una parte importante dei lavori”.

