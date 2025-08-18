Aquila in difficoltà salvata nelle acque del lago di Como

agenzia

Intervento dei vigili del fuoco, volatile in buone condizioni

COMO, 18 AGO – I vigili del fuoco hanno salvato dalle acque del lago di Como, di fronte al Comune di Lezzeno, un giovane esemplare di aquila in difficoltà. Il volatile, apparentemente non ferito e in buone condizioni, è stato affidato agli agenti della polizia provinciale. L’episodio risale alla tarda serata di ieri. A segnalare la presenza dell’esemplare e a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco era stata la Guardia costiera.

