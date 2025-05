Arci, manifestazione antifascista contro remigration summit

agenzia

Il 17 maggio alle 15 in piazza Duomo 'un altro 25 aprile'

MILANO, 07 MAG – Contro il ‘remigration summit’ che dovrebbe tenersi il 17 maggio, l’Arci di Milano, Lodi, Monza-Brianza promuove lo stesso giorno alle 15 in piazza Duomo “una grande mobilitazione, per dire che nella nostra città non c’è spazio per l’odio e la discriminazione”. “Insieme alle altre organizzazioni democratiche – si legge nella nota mandata da Arci – abbiamo chiesto alle autorità cittadine di impedire che la nostra città ospitasse questo incontro, che si basa su una visione aberrante che promuove la deportazione di persone straniere, regolari e irregolari, e perfino di cittadini di seconda e terza generazione ritenuti “non assimilabili”. Di fronte al silenzio delle autorità, abbiamo deciso insieme di costruire una grande mobilitazione antifascista. Milano – città medaglia d’oro alla Resistenza, simbolo di antifascismo e di inclusione – non può e non deve dare spazio a chi predica l’intolleranza e ideologie pericolose e divisive”. Arci sottolinea che all’iniziativa partecipano “Anpi, Cgil, associazioni, partiti e organizzazioni della società civile”. “Al convegno di Martin Sellner e dei nazi-fascisti – conclude Arci – vogliamo rispondere con un’ondata di democratiche e democratici che invaderà la città in un altro 25 aprile”.

