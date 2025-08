Arezzo, 4 minorenni denunciati per rapina in strada a passante

agenzia

Assalito in pieno giorno per strappargli una collana d'argento

AREZZO, 02 AGO – Quattro minori sono stati denunciati ad Arezzo per una rapina in concorso dopo aver aggredito un extracomunitario nel sottopasso della stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito, i quattro ragazzi hanno bloccato la vittima intimandole di consegnare la collana d’argento che portava al collo. Al rifiuto dell’uomo, uno lo ha immobilizzato con un braccio al collo mentre un complice gli ha strappato il monile. Il gruppo è poi fuggito in direzione del centro città. La vittima ha seguito a distanza i movimenti dei ragazzi e ha allertato una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio. Grazie alle descrizioni, gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare i quattro giovani, tutti minori e senza documenti, nella vicina via Guido Monaco, recuperando la collana appena rubata. I quattro sono stati accompagnati negli uffici della Polfer per l’identificazione e la successiva denuncia all’autorità giudiziaria minorile. L’episodio della rapina risale al pomeriggio del 14 luglio.

