Armani, in fila dalle 7 per rendere omaggio allo stilista

Lutto

Nel suo teatro di via Bergognone, a Milano, la camera ardente aperta alle 9

Sono centinaia, arrivate fin dalle 7 di questa mattina, le persone in coda per dare l’ultimo saluto a Giorgio Armani nel suo teatro di via Bergognone, a Milano, che ospita la camera ardente del grande stilista, aperta alle 9. Due le file per accedere all’interno; una riservata ai dipendenti della Giorgio Armani, una alla gente comune. Tra i primi ad arrivare il sindaco Beppe Sala, il presidente di Stellantis John Elkann con la moglie Lavinia, Gianni Petrucci presidente di Federbasket e Gianni Messina coach dell’Olimpia.