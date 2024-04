Armato a San Pietro, arrestato a Roma super ricercato a New York

agenzia

Trovato con coltelli il 10 aprile, 'arrivato dal fronte ucraino'

ROMA, 18 APR – E’ stato trovato dalla polizia armato di due coltelli nei pressi di piazza San Pietro. E’ accaduto il 10 aprile. La notizia è stata anticipata dal quotidiano La Repubblica che spiega come il cinquantaquattrenne statunitense, con diversi precedenti alle spalle, sia uno dei più pericolosi e ricercati criminali dello Stato di New York e “classificato come estremamente violento”. L’uomo – scrive Repubblica – ha spiegato ai magistrati che ne hanno disposto l’arresto di essere arrivato in Italia dal fronte ucraino. A febbraio del 2022 – ha ricostruito il giornale – ha abbandonato gli Usa e si è diretto in Ucraina (come emerge dal suo passaporto) dove ha spiegato ai magistrati di aver combattuto, gli ha perfino mostrato delle foto in mimetica, armato di pistole e fucili.

