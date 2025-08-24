Arquata, freddo e commozione nella notte del ricordo

Sisma

Il vescovo, "il ricordo delle vittime e la voglia di ripartire"

“I rintocchi delle campane che anche questa notte hanno riempito l’aria ci ricordano che queste persone non si dimenticano, sono nel ricordo doloroso degli abitanti di questo territorio. Allo stesso tempo questi rintocchi ci parlano del desiderio di ricostruzione degli abitanti di questo territorio, del desiderio di ripartire che è sempre molto forte ed è un desiderio generoso, pieno di speranza, che sopravvive a mille fatiche”.