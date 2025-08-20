Arrestata madre di 2 ragazzini coinvolti in incidente Milano

agenzia

Cumulo pena e ricettazione, figlio guidava auto pirata

MILANO, 20 AGO – E’ stata arrestata oggi Paola Soulejmanovic 33 anni madre di due dei quattro ragazzini (uno il tredicenne alla guida) che si trovavano sull’auto che travolto e ucciso Cecilia De Astis lo scorso 11 agosto. La donna è stata bloccata dalla polizia locale all’interno dei giardini in viale Cermenate e portata in carcere a San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Si tratta di furti commessi dal 2017 al 2019. Addosso aveva oltre 130 grammi in monili d’oro e oltre 1500 euro in contanti. E’ stata anche denunciata per ricettazione.

