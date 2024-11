Arrestati 2 studenti universitari a Pisa con 10 chili di droga

agenzia

Sequestro da 100.000 euro, ipotesi giro di spaccio in ateneo

PISA, 25 NOV – Due studenti universitari sono stati arrestati a Pisa dalla guardia di finanza per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Le Fiamme gialle ritengono che entrambi rifornissero di droga altri universitari. Dopo la convalida dell’arresto un pisano di 26 anni, pregiudicato, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre un pugliese di 22 anni ha l’obbligo di presentarsi più volte a settimana in un ufficio della polizia giudiziaria. Gli investigatori hanno sequestrato oltre 10 chili di droga nella disponibilità di entrambi, quantità che avrebbe fruttato circa 100.000 euro. In particolare, i finanzieri hanno prima bloccato il 26enne in sella a uno scooter mentre si allontanava da un edificio del centro di Pisa: il giovane è stato trovato in possesso di 2.400 euro in contanti, provento di una cessione di stupefacente avvenuta poco prima all’interno dell’abitazione del 22enne pugliese. Con l’ausilio dei cani antidroga le Fiamme gialle hanno perquisito l’appartamento all’interno del quale, avvolti in cellophane e custoditi in barattoli di vetro, hanno trovato oltre 3 etti di hashish e 2 etti di marijuana. Nella disponibilità del 26enne, invece, i finanzieri hanno trovato altri 9,4 chili di stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina, 277 pasticche di ecstasy, sigarette elettroniche pouf contenenti Thc, 14 grammi di ketamina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, smartphone, tablet e 3.500 euro in contanti quali provento del reato di spaccio.

