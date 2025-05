Arrestato con 21 chili di cocaina e kalashnikov in Toscana

agenzia

Aveva anche una pistola. Perquisita sua casa su litorale di Pisa

PISA, 05 MAG – Arrestato con 21 chili di cocaina, destinati alle piazze di spaccio del Centro Italia (valore di circa 600.000 euro), un kalashnikov con le munizioni e una pistola un albanese tenuto sotto osservazione dai carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno, con il supporto dell’Arma di Pisa. L’arma da guerra era nella sua abitazione sul litorale pisano. Ora l’uomo è nel carcere don Bosco di Pisa per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione del mitragliatore. L’arresto è avvenuto lo scorso 28 aprile e viene reso noto oggi. Nel dettaglio, i carabinieri sono stati insospettiti da strani spostamenti dell’autovettura in uso allo straniero, che, dopo una serie di servizi di osservazione, hanno permesso di individuare il ‘magazzino della droga’. Un blitz è stato messo in atto la mattina del 28 aprile subito dopo l’arrivo di un borsone pieno di cocaina, suddivisa in 21 panetti, e contenente tre telefoni. A casa il kalashnikov coi proiettili, una pistola e munizionamento vario”. Sempre i carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno avevano arrestato il 9 aprile, in circostanze simili, un giovane albanese colto con 24 chili di cocaina in un casottino di Capannori (Lucca). La cocaina avrebbe fruttato circa 700.000 euro allo spaccio. Questo arresto fu fatto dai carabinieri fiorentini, con il supporto dell’Arma di Lucca, e sempre in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

