Arrestato il sindaco di Macugnaga per una falsa ordinanza

agenzia

Ai domiciliari, è accusato di frode processuale e depistaggio

MACUGNAGA, 05 MAG – Il sindaco di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), Alessandro Bonacci, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l’accusa di frode processuale, depistaggio e falso materiale in atto pubblico. Il sindaco, 84 anni, è ai domiciliari. Il primo cittadino, con il concorso di altri dipendenti pubblici, nei confronti dei quali non sono state eseguite misure, avrebbe creato una falsa ordinanza sindacale contingibile urgente per giustificare dinanzi alla Procura della Repubblica quanto da lui fatto nell’ambito di un altro procedimento penale, che lo vede indagato per la violazione delle norme urbanistiche e ambientali. La misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Verbania Mauro D’Urso, è stata eseguita dai finanzieri della Stazione di soccorso alpino di Domodossola nella mattinata di oggi, con la collaborazione dei colleghi della compagnia di Domodossola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA