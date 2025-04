Arrestato narcotrafficante in Albania, era latitante da 17 anni

agenzia

Condannato a 24 anni, faceva parte di banda attiva in Campania

NAPOLI, 30 APR – Un narcotrafficante albanese di 57 anni, Haxhiu Bardlhyl, latitante da 17 anni, è stato arrestato ieri a Fier, in Albania, in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. L’uomo era ricercato dall’agosto 2008 per scontare la pena di 24 anni di reclusione inflittagli per associazione finalizzata al traffico di droga. In particolare, Haxhiu Bardlhyl è stato ritenuto partecipe, insieme a complici italiani, di un’organizzazione attiva nelle province di Napoli e Caserta, finalizzata al traffico internazionale di eroina. All’interno della banda, Bardlhyl sarebbe stato il principale referente per l’importazione in Italia di ingenti partite di eroina, per quantitativi anche superiori ai 130 chilogrammi. L’arresto è avvenuto all’esito delle ricerche diffuse dalla Procura Generale in ambito internazionale, con la cooperazione del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli e le autorità di polizia albanesi. Il condannato è attualmente rinchiuso in un carcere albanese, in attesa della definizione delle procedure di estradizione verso l’Italia.

