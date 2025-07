Arrestato per aver aggredito personale sanitario

agenzia

A Trieste bloccato dai carabinieri nel centro Asugi

TRIESTE, 19 LUG – Ha dato in escandescenze ed ha afferrato al collo un operatore sanitario. E’ avvenuto questa mattina nel Centro Asugi di piazza Canestrini, nel comprensorio dell’ex Opp di Trieste. Protagonista della vicenda è una persona che si è presentata al Centro in evidente stato di alterazione. Quando i sanitari, proprio per questo suo stato, si sono rifiutati di somministrargli la specifica terapia, la persona non si è trattenuta e, appunto, ha afferrato al collo un operatore intimandogli di erogargli la terapia. Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile che ha immobilizzato l’individuo e poi lo ha arrestato. La vittima è ricorsa alle cure del Pronto Soccorso per lievi lesioni riportate.

