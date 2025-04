Arrestato per tentato omicidio in sala giochi di Firenze

agenzia

Coltellata in pancia in piazza San Marco. Preso due mesi dopo

FIRENZE, 18 APR – Accoltellò un romeno in una sala giochi nel centro di Firenze. Due mesi dopo la polizia ha arrestato, in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip, un 22enne, anche lui romeno, con l’accusa di tentato omicidio aggravato. I fatti risalgono al 27 febbraio e avvennero in una sala per slot machines in piazza San Marco. A seguito di un diverbio tra la dipendente e un avventore, l’indagato s’intromise e, dopo aver estratto dalla tasca un coltello a scatto con lama di 9-10 centimetri, minacciò un romeno di 27 anni afferrandolo per il bavero con la mano sinistra per tenerlo fermo e poi, secondo quanto ricostruito, sferrandogli un rapido e violento fendente in direzione dell’addome. Il 27enne riuscì a evitare il peggio ripiegandosi su se stesso. Il coltello non andò in profondità e non raggiunse organi vitali. La vittima fu portata in ospedale e operata. L’aggressore quella sera fuggì. Ora l’arresto dopo le indagini.

