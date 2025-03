Arriva Julia, l’IA del Giubileo che spiega Roma al mondo

agenzia

Gualtieri lancia l'assistente virtuale in 80 lingue, gratuita

ROMA, 07 MAR – Può dare informazioni turistiche sulla città e sulla storia dei monumenti, indicazioni stradali e sui trasporti, può consigliare l’hotel con vista sulle bellezze archeologiche, ma ‘sa’ anche quale pronto soccorso è più vicino e dove c’è meno fila, e può perfino consigliare dove gustare un maritozzo con la panna ‘doc’. È ‘Julia’, l’assistente virtuale di Roma basata sull’intelligenza artificiale lanciata oggi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso di un evento alla Centrale Montemartini. Julia si basa sulla avanzata tecnologia Llm OpenAi Gpt-4o e può dare informazioni in 80 lingue, “compreso il tibetano” ha detto il sindaco. Julia, realizzata con Microsoft e con la partecipazione della Dmo Roma and Partners, è stata finanziata con circa 3,5 milioni di fondi Caput Mundi, la tranche ‘giubilare’ del Pnrr e dà naturalmente anche informazioni sugli eventi dell’Anno Santo. “Le differenze con gli altri chatbot – ha detto Gualtieri – sono tre: è gratis, viene continuamente aggiornata e soprattutto dà solo notizie certificate, senza ‘allucinazioni’. Non prende le informazioni dal web, ma gliele diamo noi: non è una IA tuttologa, è una IA che sa di Roma, la prima al mondo applicata a una piattaforma dati autonoma”. Le informazioni, ha spiegato l’assessore al Turismo Alessandro Onorato, vengono infatti fornite e continuamente aggiornate dai vari operatori: per ora ci sono per esempio, tra gli altri, Camera di Commercio, Aeroporti di Roma, Gambero Rosso, Trenitalia ma cresceranno via via nei mesi. “Il coinvolgimento dei vari stakeholder è un processo in corso – ha aggiunto Gualtieri – ma abbiamo raggiunto una massa critica per partire”. Quella disponibile oggi sul sito julia.comune.roma.it è la prima release: la prossima dovrebbe arrivare a maggio, forte dell”esperienza’ maturata in questi primi mesi sperimentali. Con Julia si può parlare tramite Whatsapp, Telegram, Messenger ma anche da una pagina web, e presto arriverà una app. Il sindaco ha dunque provato la IA, chiedendole di indicargli mostre di arte contemporanea in città, ma anche dove trovare a Testaccio una pizzeria “con forno a legna”.

