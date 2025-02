Numismatica

Raffigura la Porta Santa e messaggio in codice primi cristiani

Arriva la moneta che celebra il Giubileo dove appare la Porta Santa della Basilica di San Pietro e l’ichthìs, il messggio in codice dei primi cristiani durante le persecuzioni. Come annuncia l’istituto Poligrafico Zecca dello Stato “la Porta Santa della Basilica di San Pietro è al centro della moneta dedicata alla celebrazione dell’Anno Santo, come simbolo universale di speranza. Proprio la speranza è, infatti, il messaggio centrale del Giubileo 2025. La moneta, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dalle Officine della Zecca dello Stato, ha una tiratura totale di 24.000 pezzi, metà in versione Fior di Conio (la parte migliore di una produzione standard, realizzata con conii nuovi) e metà in versione Proof (monete con fondo a specchio, è considerata la finitura più pregiata). La sua realizzazione è stata affidata all’artista incisore Claudia Momoni. La Porta Santa, raffigurata nella moneta, è stata realizzata dallo scultore senese Vico Consorti in occasione del Giubileo straordinario del 1950. Sulla porta si possono ammirare 16 pannelli più grandi, che raccontano diversi episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento e 12 pannelli più piccoli, dove sono raffigurati gli stemmi papali dei pontefici che hanno aperto e chiuso la Porta. La Porta Santa è racchiusa all’interno di un cerchio formato dalla scritta “Iubilaeum” e da una serie di “ichthìs” (pesci), uno tra i più antichi simboli cristiani, che veniva probabilmente utilizzato come segno di riconoscimento ai tempi delle persecuzioni. Quando un cristiano incontrava uno sconosciuto, tracciava nella sabbia uno degli archi che compongono l’ichthìs. Quando l’altro completava il segno, si riconoscevano, sapendo di potersi fidare l’uno dell’altro. Il simbolo era disegnato anche sulle porte di casa delle famiglie cristiane. Nella moneta i “pesciolini” sono raffigurati in versione piena e vuota, per rappresentare le diversità culturali e geografiche tra i vari credenti.

