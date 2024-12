Arriva la neve sull’Appennino dell’Emilia-Romagna

agenzia

Accumuli di una ventina di centimetri dalla Romagna a Piacentino

BOLOGNA, 08 DIC – Qualche decina di centimetri di neve è caduta sull’Appennino emiliano-romagnolo, fra la notte e le prime ore del mattino, dalla Romagna, fino al Piacentino. Nel Modenese ci sono una ventina di centimetri a Frassinoro e al Passo delle radici, dove continua a nevicare anche in queste ore. A quote più basse si registrano oltre dieci centimetri caduti a Palagano, Lama Mocogno e nel Frignano fino a Serramazzoni e Pavullo, mentre nevica anche nella zona di Fanano, Sestola e Montecreto e in generale su tutto l’Appennino. Nel Parmense e nel Piacentino acqua mista a neve ha interessato anche le aree pedecollinari e alcune zone di pianura.

