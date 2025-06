Arriva l’anticiclone africano, fine settimana rovente

Meteo

Da mercoledì il caldo tornerà a intensificarsi e toccherà l'apice da venerdì con punte di 36-38°C sulle aree interne del Centrosud e sulle Isole Maggiori

Arriva l’anticiclone africano, tanto sole nei prossimi giorni. “Estate a pieni giri nei prossimi giorni sull’Italia, con l’arrivo dell’anticiclone africano”, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, sebbene non mancherà qualche isolato temporale di calore pomeridiano-serale su Alpi e Appennino. Da segnalare inoltre un temporaneo aumento della nuvolosità martedì al Nord (specie al Nordovest), mentre in generale per quanto riguarda il Centrosud tra notte e mattino potremo riscontrare qualche annuvolamento di tipo medio-basso in prossimità delle coste e sulle vallate appenniniche”.