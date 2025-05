Artista street art dedica opera al nuovo Papa a Roma

agenzia

'Sperando segua il percorso già tracciato da Papa Francesco'

ROMA, 12 MAG – “Questa è la mia opera di #streetart dedicata a Papa LeoneXIV, sperando che segua il percorso già tracciato da Papa Francesco. Si trova in via Merulana, proprio di fronte alla basilica dove è sepolto Papa Bergoglio, a Roma, se non è già stata rimossa”. A scriverlo è un artista che ha esposto la sua opera su una bacheca all’inizio di via Merulana, a Roma. Nell’immagine si vede il nuovo Pontefice di spalle, a cavallo, lungo un paesaggio desolato, all’alba, preceduto in lontananza da un altro uomo vestito di bianco, Papa Bergoglio; il nuovo Papa indossa una maglia con su scritto ‘Leo XIV.’

