Ascoli fa il pieno di visitatori per il Raduno dei Bersaglieri

Festa con le fanfare, i fanti piumati e premier Giorgia Meloni

ASCOLI PICENO, 05 MAG – Boom di visitatori oggi ad Ascoli Piceno per la giornata conclusiva de 71/o Raduno Nazionale dei Bersaglieri, fra bandiere tricolori e cappelli piumati. Sono migliaia le persone hanno affollato il centro città: appartenenti all’Associazione Nazionale Bersaglieri e i loro accompagnatori. Ci sono stati problemi per l’ingresso in Ascoli dei pullman delle fanfare, che sono state ospitate in varie province tra Marche e Abruzzo. Stringenti le misure di sicurezza. Alla cerimonia conclusiva ha presenziato anche la premier Giorgia Meloni.

