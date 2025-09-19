Askatasuna, pm in appello contro assoluzioni per associazione

agenzia

Presentato a Torino il ricorso

TORINO, 19 SET – La procura di Torino ha presentato un ricorso in appello contro la sentenza del tribunale, pronunciata lo scorso marzo, sul maxi processo Askatasuna. Il ricorso è in gran parte dedicato alle assoluzioni di sedici militanti del centro sociale dall’accusa di associazione per delinquere. I pubblici ministeri, in aula, per i 26 imputati avevano chiesto condanne per un totale di circa 88 anni di reclusione. I giudici ne avevano inflitte 18 (a pene comprese fra i quattro anni e i nove mesi di carcere) ma senza riconoscere l’associazione per delinquere.

