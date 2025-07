Aspetta moglie in auto parcheggiata al sole,muore 35enne

agenzia

In Salento,con lui c'era la figlia di tre anni. Ha avuto infarto

LECCE, 23 LUG – Un uomo di 35 anni è morto nel pomeriggio a Otranto mentre era in auto con la figlia di 3 anni ad aspettare sua moglie. Il veicolo, a quanto si è appreso, era parcheggiato in una zona assolata. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un infarto che potrebbe essere stato causato dalle alte temperature. La vittima era originaria della Sierra Leone. Intorno alle 16 era andato con la figlioletta a prendere sua moglie che aveva finito il turno di lavoro in un albergo. Quando la donna è uscita lo ha trovato già morto. A nulla è valso l’intervento del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

