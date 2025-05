Aspi, nessuna manovra contromano in tratto A10 chiuso a Genova

agenzia

Secondo società solo manovre gestite da polizia stradale e Aspi

GENOVA, 25 MAG – “Nel tratto dell’A10 chiuso per incidente a Genova non c’è stata nessuna manovra contromano, solo manovre gestite dalla polizia stradale e Aspi”. Così Autostrade per l’Italia interviene in una nota “riguardo ai video di veicoli contromano, riprese dai social e da alcuni media in questi minuti”. Autostrade per l’Italia fa sapere che “quelle immagini immortalano in realtà le manovre controllate e coordinate dalla polizia stradale insieme al personale di Aspi per consentire il deflusso dei veicoli che si sono trovati nel tratto chiuso a causa del ribaltamento del mezzo nel tratto dell’A10 Genova-Savona compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Aeroporto in direzione Genova. L’evento è stato gestito con uno sforzo imponente di personale sia della polizia di Stato sia di Aspi, che presidiava tutti i punti per evitare manovre pericolose su tratti aperti al traffico”.

