Asportato tumore di 228 cmü dal basicranio a una paziente 54enne

agenzia

Intervento di 10 ore a Frosinone, dimessa dopo una settimana

FROSINONE, 30 AGO – Un tumore del basicranio di ben 228 cmü è stato asportato ad una paziente di 54 anni nell’ospedale Spaziani di Frosinone. La massa tumorale, definita “imponente” dai medici, si estendeva fino al collo, minacciando le vie aeree e coinvolgendo strutture vitali. L’operazione, condotta dal dottor Amedeo Piazza dell’Unità di Neurochirurgia sotto la guida del dottor Giancarlo D’Andrea, direttore del reparto, ha richiesto il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare. Il tumore, oltre a comprimere la trachea e la retrofaringe, spostava l’arteria carotidea, erodeva la colonna cervicale e coinvolgeva la vena giugulare e gli ultimi nervi cranici. A fianco dei neurochirurghi ha lavorato il dottor Paolo Grandinetti, dirigente medico di Otorinolaringoiatria, che ha affrontato la parte faringea e tracheale della lesione. I radiologi interventisti, dell’equipe del dottor Andrea Wlderk, hanno eseguito un’embolizzazione preventiva dell’arteria vertebrale per ridurre il rischio di emorragia. Il dottor Fabrizio Apponi, infine, primario del reparto di Anestesia e Rianimazione, ha gestito la fase anestesiologica e rianimatoria, garantendo stabilità alla paziente. L’intervento, durato oltre dieci ore, ha portato all’asportazione del 98% della massa tumorale, lasciando solo una minima porzione aderente a strutture vitali: sarà monitorata ed eventualmente rimossa in un secondo momento. Il risultato è stato sorprendente: la paziente è tornata in reparto il giorno successivo, senza alcun deficit neurologico, e dimessa in ottime condizioni dopo meno di una settimana. “Questi interventi – dicono dalla Direzione strategica della Asl – raccontano la forza della nostra sanità pubblica. La professionalità, la preparazione e la capacità di lavorare in squadra dei nostri medici rendono le strutture ospedaliere della Asl di Frosinone un punto di riferimento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA