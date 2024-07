Assalito da sciame di vespe, 47enne muore per shock anafilattico

agenzia

Tragedia a Crotone, inutile il suo tentativo di gettarsi a mare

CROTONE, 27 LUG – Un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina, è morto a Crotone a causa di uno stock anafilattico causato dalle punture di alcune vespe di uno sciame. L’uomo si trovava sulla spiaggia libera nella zona sud, quando è stato assalito da uno sciame di vespe. L’uomo che, a quanto pare sapeva di essere allergico, ha tentato di sfuggire agli insetti, fuoriusciti da un nido situato nella vicina vegetazione, lanciandosi in acqua dove, però, è morto. Difficile anche il recupero del cadavere per la presenza delle vespe che hanno punto anche i primi soccorritori. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso che era pronto al porto di Crotone. Sul posto è intervenuto il personale del 118, della Questura e dei Vigili del fuoco. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri. La vittima era un ingegnere che era solito spostarsi per lavoro in diversi paesi Europei e che aveva deciso di trascorre a Crotone un breve periodo di vacanza da alcuni suoi familiari che risiedono nella città calabrese.

