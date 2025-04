Assalta profumeria e ferisce 2 commesse, arrestato a Pontedera

agenzia

Spacca bottiglia in testa a una, tenta di aggredire la collega

PONTEDERA (PISA), 26 APR – Uno straniero è stato arrestato nel pomeriggio a Pontedera (Pisa) dopo avere colpito una commessa con una bottigliata in testa – ferendola in modo non grave – in un tentativo di rapina in una profumeria del centro. Prima ha chiesto di consegnare i soldi della cassa e di fronte al rifiuto della donna le ha spaccato in testa una bottiglia di birra, tentando di colpirne un’altra al volto intervenuta in aiuto della collega, prima di fuggire ed essere bloccato e arrestato dalla polizia. Le due commesse ferite durante la colluttazione in profumeria sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera. In manette è finito un uomo che già da alcuni giorni stava creando problemi alla comunità, probabilmente spinto dall’ abuso di alcolici e che oggi ha avuto una escalation. Prima di tentare la rapina in profumeria proprio oggi avrebbe colpito con un pugno anche un dipendente di un altro negozio nella stessa zona e in precedenza aveva rubato generi alimentari da un supermercato. L’episodio in farmacia ha innescato la protesta di Confcommercio che ha sollecitato il sindaco a chiedere “un incontro urgente con il prefetto perché Pontedera non è più una città sicura”. Per il direttore generale Federico Pieragnoli “la situazione è ormai del tutto intollerabile ed è il momento di agire con determinazione: chiediamo al sindaco di assumersi immediatamente la responsabilità di richiedere un incontro urgente con il prefetto, in caso contrario saremo costretti a intervenire direttamente e con forza sollecitando e mettendo in campo ogni azione necessaria per contrastare questa pericolosa deriva”. Per l’associazione dei commercianti da mesi Pontedera è luogo di episodi violenti e quanto accaduto oggi “deve segnare un punto di svolta: non possiamo più accettare che la sicurezza di imprenditori, cittadini e lavoratori sia messa quotidianamente a rischio”.

