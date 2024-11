Assalti a aziende di Arezzo e Vinci, mezzi sbarrano le strade

agenzia

Colpita ditta di abbigliamento e industria orafa nella notte

VINCI (FIRENZE), 07 NOV – Assalti di bande criminali nella notte ad aziende in Toscana. Un colpo è stato messo a segno a una ditta di abbigliamento di Vinci (Firenze) che lavora per grandi marchi della moda. L’altro a un’azienda orafa di Arezzo, distretto industriale che da mesi viene flagellato da queste azioni ben studiate. In entrambi i casi i ladri hanno sbarrato le strade di accesso con veicoli in modo da isolare la zona degli attacchi. A Vinci è stata colpita la Micheli Gesta srl. Sono stati usati almeno due furgoni, presumibilmente rubati, a cui sono state tagliate le ruote. Il colpo è avvenuto intorno alle 4, la strada è stata liberata e riaperta ore dopo. Tuttavia hanno abbandonato un mezzo con all’interno della refurtiva – vestiti confezionati – in una strada di campagna di Fucecchio. I carabinieri lo hanno ritrovato. Dopo aver sfondato una porta i ladri avrebbero agito per 30 minuti nonostante che sia scattato l’allarme. Le indagini dei carabinieri cercano di ricostruire con le telecamere i tragitti di avvicinamento e di fuga, nonché il numero di persone della banda. Da valutare eventuali basisti, per le necessarie indicazioni sull’azienda. Alcune ore prima a Monte San Savino (Arezzo) c’era stato un assalto in una ditta orafa, verso mezzanotte e mezzo. Con due furgoni e un camion sono stati messi di traverso lungo la provinciale 327 impedendo di fatto la circolazione. I ladri sono entrati all’interno dell’azienda e hanno depredato un bottino d’argento da quantificare.

