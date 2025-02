Assalto a laboratori orafi a Frosinone, caccia ai banditi

agenzia

Durante la notte ladri costretti alla fuga da forze dell'ordine

FROSINONE, 07 FEB – Una banda composta da almeno tre persone ha assaltato durante la notte i laboratori orafi della maison Boccadamo, nella zona industriale di Frosinone. I ladri sono riusciti ad entrare facendo saltare cancelli, porte e portoni blindati ed una volta nei locali hanno sottratto gioielli ed attrezzature. L’allarme è entrato in azione intorno alle 23 di giovedì: Andrea e Luca, figli del fondatore Tonino Boccadamo, hanno pensato ad un problema nelle telecamere e sono andati a controllare; hanno scoperto che erano state manomesse e sono riusciti a riattivarle. Un’ora più tardi, una volta rientrati a casa, gli allarmi hanno ripreso a segnalare movimenti sospetti: le telecamere hanno mostrato la presenza dei ladri in azione. In pochi minuti è arrivata sul posto la Polizia: ha sorpreso i malviventi mentre si davano alla fuga in maniera precipitosa abbandonando gli attrezzi da scasso con cui avevano forzato gli accessi. L’intervento tempestivo ha limitato i danni: i ladri hanno avuto soltanto il tempo di sottrarre alcuni preziosi e strumenti tecnologici nel laboratorio. Nel marzo del 2013 l’azienda aveva subito un colpo milionario, nel maggio 2018 le difese passive avevano permesso ai ladri di rubare gioielli per appena 15mila euro ma i danni alle strutture erano stati ben maggiori. “Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano fare chiarezza su questo ennesimo episodio e che si trovino soluzioni per proteggere le aziende che, come la nostra, ogni giorno portano avanti il proprio lavoro con onestà e dedizione, senza mai arrendersi” ha detto Tonino Boccadamo.

