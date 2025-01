Assalto a portavalori nel Foggiano, commando fugge col bottino

agenzia

Usata una pala meccanica per aprire il portellone, spari in aria

FOGGIA, 02 GEN – Avrebbe utilizzato una pala meccanica per aprire il portellone del furgone blindato e impossessarsi del bottino (ancora da quantificare) il commando composto da una decina di persone che stamani ha assaltato il portavalori che percorreva la statale 89 tra San Nicandro Garganico ed Apricena, nel Foggiano. Sull’asfalto sono rimaste due autovetture incendiate e i chiodi abbandonati per ostacolare l’arrivo sul posto delle forze di polizia. I banditi avrebbero esploso a scopo intimidatorio colpi di fucile in aria, mentre i vigilantes sarebbero rimasti barricati nel mezzo blindato. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini.

