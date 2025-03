Assalto a portavalori, ritrovata una delle auto dei banditi

agenzia

Continua la caccia al commando di almeno quattro persone

NUORO, 13 MAR – La caccia al commando armato – probabilmente quattro i banditi – che questa mattina verso le 10.30 ha assaltato un furgone portavalori della Mondiapol sulla provinciale 24 tra Torpè e Lodè è ancora aperta. Decine di posti di blocco e perquisizioni mirate sono stati disposti dalla polizia di Stato in tutta la zona della provincia di Nuoro. Al momento è stata ritrovata vicino a Lodè una delle auto utilizzata per la fuga. Intanto anche la dinamica appare più chiara. Il furgone dell’istituto di vigilanza aveva da pochi minuti attraversato il centro abitato di Torpè e si dirigeva verso Lodè. Poi l’assalto del commando che, armi in pugno, ha esploso una decina di colpi nella direzione del furgone. L’autista ha tentato una disperata fuga innescando la retromarcia almeno per un centinaia di metri. Manovra risultata vana. L’uomo è stato fatto scendere dai malviventi che si sono impossessati della valigetta col denaro. A terra sono stati trovati almeno sette bossoli calibro 12 repertati dagli specialisti della polizia scientifica, arrivati sul posto assieme agli uomini della Squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Siniscola. Oltre allo shock, nessuna ferita per il vigilante della Mondialpol raggiunto sul posto da diversi colleghi e dalla responsabile della società di vigilanza Rita Achenza. Lei stessa ha ribadito che durante l’assalto i malviventi hanno portato via un bottino al di sotto di 100mila euro, probabilmente 90 mila. Soldi che dovrebbero essere inutilizzabili perché avrebbe funzionato il dispositivo antirapina che macchia in maniera indelebile le banconote.

