Assalto alle poste nel Nuorese con la ruspa, rubato il bancomat

agenzia

I malviventi hanno agito attorno alle 7 in centro a Bitti

NUORO, 02 SET – Hanno prima rubato una ruspa in un cantiere nel quale si stanno portando avanti i lavori per il rispristino dei danni dell’alluvione del novembre 2020, poi hanno sradicato il bancomat dal muro e lo hanno portato via lasciando un buco nel muro. Assalto alla cassa automatica delle Poste questa mattina in pieno centro a Bitti, nel Nuorese. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del comando provinciale di Nuoro, i malviventi hanno sfondato il muro con il mezzo meccanico e prelevato l’intera cassa automatica abbandonando poi l’escavatore poco distante. E’ probabile che la banda avesse già un furgone o un pick-up capiente pronto per fuggire fuori dal centro abitato col bottino che non è stato ancora quantificato. Da verificare poi se nel bancomat sia scattato il sistema di sicurezza che rilascia un inchiostro indelebile sulle banconote in caso di tentato furto, rendendole inutilizzabili. Sulla ruspa abbandonata poco distante dall’ufficio postale stanno effettuando i rilievi i militari del nucleo investigativo, mentre gli investigatori del comando provinciale stanno recuperando i video delle tante telecamere della zona, comprese quelle dell’ufficio postale e nelle strade di uscita dal paese. Avviata la caccia ai banditi con controlli mirati nel territorio.

