Assalto volante della polizia, 12 misure cautelari a Torino

agenzia

Anarchici volevano liberare un loro compagno straniero

TORINO, 10 SET – Questa mattina all’alba la polizia di Stato e la digos di Torino hanno dato esecuzione a 12 ordinanze di applicazione di misure cautelari, obblighi di firma, nei confronti di dodici anarchici accusati per l’assalto a una volante della polizia avvenuta il 28 febbraio scorso davanti alla questura del capoluogo piemontese. Le accuse sono per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento. Gli anarchici avevano aggredito gli agenti di polizia impegnati nell’accompagnare al Cpr di Milano un loro compagno, un marocchino di 31 anni irregolare sul territorio nazionale, che era stato identificato mentre faceva delle scritte sui muri contro le forze dell’ordine. Una decina di persone che voleva liberarlo aveva accerchiato la volante, cercando di aprire le portiere per tirarlo fuori, colpendo con calci e pugni la vettura. Gli anarchici si erano poi sposati in corteo per le vie del centro, era stata bloccata la circolazione e alcune auto vennero danneggiate. Alcuni giorni dopo, il 20 marzo, sempre gli antagonisti erano riusciti a eludere i controlli di sicurezza all’aeroporto di Malpensa (Milano) e ad arrivare sin davanti a un aereo della Royal Air Maroc in partenza per Casablanca, con l’obiettivo di liberare sempre il 31enne che in realtà era già stato accompagnato in Marocco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA