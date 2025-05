Assessora, Milano potrà tornare a registrare figli di due mamme

agenzia

Romani, la sentenza della Consulta ha efficacia retroattiva

MILANO, 23 MAG – “Dopo la sentenza di ieri, Milano potrà finalmente tornare a registrare all’anagrafe le bambine e i bambini di coppie di mamme”. Lo ha scritto l’assessora ai Servizi civici del Comune di Milano Gaia Romani sui canali social. “La sentenza ha efficacia anche retroattiva. È una notizia di cui gioiamo con le tante famiglie che, finalmente, non avranno più paura – ha aggiunto -, non dovranno più subire il ricatto dell’adozione, non dovranno più aspettare i tempi dei tribunali o la disobbedienza civile del Comune di turno. Vi aspettiamo in anagrafe, finalmente”.

