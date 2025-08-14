Assessore Milano, il quartiere Gratosoglio non è abbandonato

agenzia

Comune dedicherà a Cecilia De Astis uno spazio nel Municipio 5

MILANO, 14 AGO – L’assessora ai Servizi Civici di Milano Gaia Romani ha partecipato, in rappresentanza del Comune, ai funerali di Cecilia De Astis, la 71enne investita e uccisa da un’auto rubata con a bordo quattro ragazzini. Romani, parlando a fine messa con il figlio Filippo, ha anche sottolineato che l’amministrazione cercherà uno spazio all’interno del Municipio 5 da dedicarle. “Una messa toccante, in cui speranza è la parola più ricorrente. Una grandissima lezione di dignità dei figli, con cui in questi giorni ci siamo sentiti davvero sempre, e devo dire da tutto il quartiere. È stato importante per noi esserci” ha detto Romani parlando con i giornalisti dopo la celebrazione. “Ovviamente c’è anche una richiesta di far sì che tutto questo non sia stato vano. Come istituzioni ci concentriamo ognuno per la propria parte per fare di più a fronte di quello che è accaduto. Quindi – ha proseguito – è stato un grandissimo onore ovviamente essere presenti con la sensazione appunto di una grandissima solidarietà e orgoglio di far parte di un quartiere difficile ma che sa essere comunità”. Gratosoglio “non è un quartiere abbandonato o senza risorse ma anzi è un quartiere in cui sono tante le persone per bene e realtà che si danno da fare tutti i giorni. Come spesso accade non dobbiamo lasciare che i fatti di cronaca in qualche modo coprano e oscurino il lavoro che tutte le persone che abitano al Gratosoglio fanno ogni giorno. Da qui dobbiamo ripartire” ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA