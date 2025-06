Assessore Piemonte, nostra acqua potabile buonissima e sicura

agenzia

'Unica Regione a fare una legge sugli scarichi nell'ambiente'

TORINO, 03 GIU – “Per quanto riguarda l’acqua potabile, beviamo un’acqua buonissima e sicura, questo lo dicono i dati. Non c’è un problema per l’acqua pubblica, questo lo lo dico con fermezza”. Ad affermarlo, a margine della presentazione della Relazione sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2025, è stato l’assessore regionale Matteo Marnati, interpellato a proposito della situazione inquinanti nelle acque. ‘Il tema sono gli scarichi nell’ambiente – precisa – e noi abbiamo fatto una legge e siamo stati l’unica regione in Italia a farla. Soprattutto – ricorda – eravamo partiti per il problema a Spinetta Marengo con la Solvay e questo è stato risolto, ma a breve avremo pronto tutto un percorso per sostenere e per accompagnare le imprese a ridurre sempre il consumo di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, composti chimici molto resistenti, usati per rendere i tessuti resistenti ai grassi e all’acqua, ndr). Ci vorrà qualche anno, però abbiamo già in mente come fare. L’obiettivo – conclude – è arrivare a ridurre sempre al minimo l’utilizzo di questi inquinati. Ma non c’è un problema per l’acqua pubblica, questo lo dico con fermezza”.

