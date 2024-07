Assessore Roma, ‘arriva aumento tariffe taxi,doveroso per legge’

agenzia

'Oggi la delibera in giunta, insieme alle mille licenze in più'

ROMA, 16 LUG – Oggi in giunta capitolina “portiamo due delibere importanti, dal 2004 non venivano aggiornate le licenze taxi, le implementeremo di mille unità. L’altra delibera riguarda l’aumento delle tariffe”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, a margine dell’evento all’ex deposito Atac in zona San Paolo. “L’aumento delle tariffe – ha aggiunto – è dovuto, per legge, vanno aumentate del 15 per cento ma in alcuni casi, in accordo con le categorie, non abbiamo superato questa soglia. È stata superata soltanto per la tratta per l’aeroporto di Ciampino”.

