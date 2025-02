Assessore Roma, ‘il Quirino deve rimanere un teatro’

agenzia

Smeriglio: 'Confronto con gestore e Invimit, molto fiducioso'

ROMA, 05 FEB – “Stiamo monitorando la vicenda che vede lo storico Teatro Quirino a rischio chiusura. In queste ore ho avuto l’opportunità di confrontarmi informalmente con l’attuale gestore e con Invimit, i vincoli sono insuperabili e siamo molto fiduciosi”. Ad affermarlo l’assessore alla cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio in una nota in merito alla firma dell’atto preliminare di vendita dello storico Teatro Quirino. “Il Quirino – aggiunge – è un teatro attivo dal 1871 e deve restare teatro, continuare la sua stagione e mantenere la sua attuale denominazione, cioè la dedica a Vittorio Gassman. È in corso una procedura con un diritto di prelazione per l’attuale gestore e poi sarà eventualmente il Ministero della Cultura a poter esercitare una prelazione nei successivi 60 giorni. Dopodiché valuteranno le proposte di altri acquirenti. Resta fermo il fatto che per noi sarà una priorità assoluta difendere la natura e l’attività di uno spazio culturale prezioso e riconosciuto, con un’identità forte, punto di riferimento culturale a Roma”.

