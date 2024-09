Assessore Roma, per Fontana di Trevi pensiamo a ticket 2 euro

agenzia

Onorato: per permanenza di 30 minuti, gratis per romani

ROMA, 05 SET – “Accesso a Fontana di Trevi su prenotazione: più decoro, più tutela e una migliore esperienza per i visitatori: la nostra idea è inserire un ticket di 2 euro a tempo, magari uno slot da 30 minuti, gratuito per i romani, per entrare nel catino della Fontana di Trevi”. Così su Instagram l’assessore al Turismo di Roma Capitale che ha dato dei dettagli in più rispetto alla proposta per il celebre monumento romano. “L’incasso – dice ancora – verrebbe reinvestito per la tutela del monumento e per assumere il personale che garantirebbe la sicurezza e gestirebbe il flusso dei turisti, creando nuovi posti di lavoro”. “Il turismo a Roma sta segnando numeri record e questo crea ricchezza e posti di lavoro – afferma nel video l’assessore di fronte alla Fontana – ed era l’obiettivo che ci siamo posti quando siamo arrivati. Però ora dobbiamo fare in modo che il turismo sia più compatibile con la vita dei romani e che sia più decoroso e si riesca a integrare nella quotidianità della nostra città. Una di queste, che per il momento è un’idea, ma stiamo ragionando su come renderla operativa, è quella di chiudere e contingentare gli ingressi a uno dei monumenti più belli al mondo. Vogliamo rendere la visita a Fontana di Trevi veramente un’experience, e non un caotico darsi spallate tra un turista e l’altro per cercare l’angolazione migliore del selfie. Oppure evitare che arrivino con il sacchetto del fast food magari tirando le patatine nell’acqua nella speranza che un gabbiano raccolga la mollica”. “Vogliamo fare in modo che questo monumento sia tutelato, perché tutto questo non deve essere più possibile come i vari mitomani che si tuffano credendosi Mastroianni e fare in modo che il turista possa vivere quei cinque-dieci minuti di fronte a questa bellezza architettonica unica al mondo in serenità e tranquillità. Come può funzionare? Una prenotazione elettronica, gratuita per i romani, un biglietto simbolico di 2 euro. Soldi reinvestiti per creare lavoro, perché a quel punto investiremo stewart e hostess che potrebbero regolare l’ingresso e l’uscita magari per uno slot di 30 minuti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA