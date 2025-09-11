Associazione mafiosa e droga, 88 misure in cinque regioni

agenzia

Polizia e carabinieri eseguono ordinanze dei gip di Salerno

ROMA, 11 SET – Misure cautelari personali a carico di 88 persone, indagate, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata, vengono eseguite dalle prime ore dell’alba, dalla Polizia di Stato di Salerno e dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (Sa) in 21 Comuni di cinque Regioni. Due le ordinanze alla base dell’operazione: una del gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Dda, l’altra del gip presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, su richiesta della procura dei minorenni della stessa città. Impiegati oltre 500 uomini e donne tra Poliziotti e Carabinieri, con l’ausilio di elicotteri ed unità cinofile. Contestualmente il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Dda di Salerno nei confronti di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali. Maggiori elementi di dettaglio dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso la Procura di Salerno.

