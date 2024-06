‘Assoldò un commando per bruciare la ex’, arrestato in Albania

agenzia

L'operazione della polizia di Rimini, i fatti a luglio 2023

BOLOGNA, 08 GIU – E’ ritenuto il mandante dell’aggressione ad una coppia avvenuta a Rimini il 24 luglio del 2023, quando un commando di quattro uomini fece irruzione in un’abitazione, legò e cosparse di benzina due fidanzanti. Il responsabile di quella brutale aggressione è stato arrestato in Albania, precisamente a Laç, una località tra Tirana e la città di Scutari, dalla polizia di Stato italiana e quella albanese. Il 31 maggio l’uomo è stato rintracciato e portato in carcere in attesa di estradizione in Italia. Il fermo è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Rimini ad agosto del 2023. Le indagini della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi hanno portato all’identificazione del 30enne albanese Donald Martinaj, nato nel villaggio di Gurëz a Kurbin, indagato per i reati di atti persecutori aggravati, incendio aggravato in concorso, lesioni personali gravi ed aggravate, per quanto avrebbe fatto subire alla connazionale ex fidanzata e del nuovo compagno di lei tra giugno e luglio 2023. L’episodio più grave quello del 24 luglio, quando l’uomo e la donna erano stati picchiati da quattro uomini travisati (ancora latitanti) che, dopo averli selvaggiamente percossi, li avevano cosparsi di benzina con la chiara finalità di dar loro fuoco. Si erano salvati solo grazie all’intervento dei vicini di casa. Inoltre, qualche giorno prima, probabilmente lo stesso Martinaj aveva appiccato il fuoco all’auto dell’ex fidanzata che voleva costringere a fare ritorno nel Paese d’origine. Voleva riportarla a casa e chiudere “pacificamente” la vicenda, tanto che tra le prove acquisite ci sarebbe anche un biglietto aereo a nome di lei.

