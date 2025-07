Assorup, il settore dell’urbanistica è a rischio corruzione

agenzia

Ricciardi, serve testo che eviti interpretazioni ondivaghe

MILANO, 18 LUG – “L’inchiesta di Milano dimostra che anche il settore dell’urbanistica è a rischio corruzione”. Lo afferma in una nota Daniele Ricciardi, presidente di Assorup (Associazione nazionale dei Responsabili Unici del Progetto). “Occorre – aggiunge – digitalizzare i procedimenti, formare il personale ma prima ancora un nuovo testo che non consenta interpretazioni ondivaghe. La legge delega, annunciata dal Ministro Salvini, deve mettere al centro il diritto alla casa, favorendo l’accesso all’edilizia residenziale pubblica senza speculazioni o frodi”. “In Italia – spiega Ricciardi – si contano 836 mila alloggi di edilizia popolare, l’80% dei quali gestiti da aziende pubbliche costituite in forma societaria. Il 45,2% si trova nel Nord, il 34,4% al Sud e il 20,3% al Centro. Tuttavia, oltre 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di precarietà energetica. Il patrimonio immobiliare pubblico è spesso vetusto, inefficiente e collocato ai margini delle città, aggravando disuguaglianze e fragilità sociali”. Secondo Ricciardi, “occorre cacciare via le mele marce che operano nell’ombra dei piccoli e grandi interventi edilizi”.

