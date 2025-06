Asstra, nel Tpl critica la carenza di autisti, ne mancano 8000

agenzia

Investire in nuove competenze, rendere il lavoro più attrattivo

ROMA, 04 GIU – “Il tema degli autisti nel trasporto pubblico locale è cruciale: in Italia mancano oltre 8.000 conducenti e a livello europeo si stima una carenza di 275.000 entro il 2028 per cui affrontare questa sfida è essenziale per garantire la qualità del servizio e la continuità operativa”. Così Asstra (Associazione Trasporti) nella sua relazione illustrata all’Assemblea dell’associazione, che quest’anno ha il focus sulla mobilità di domani, sottolineando che “le imprese del Tpl sono chiamate a ripensare il proprio capitale umano, devono investire in nuove competenze, promuovere la formazione digitale e rendere il lavoro più attrattivo”.

