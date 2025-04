Asta 350 orologi di lusso sequestrati dalla GdF nel 2016

agenzia

Il valore complessivo è stimato in 1,3 milioni di euro

VERBANIA, 10 APR – Verranno venduti all’asta 350 orologi di lusso sequestrati nel 2016 dalla guardia di finanza e dall’agenzia delle dogane e dei monopoli a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) a un cittadino giapponese controllato a bordo di un treno notturno Milano-Parigi. All’interno di due valigie aveva nascosto 350 orologi, usati, ma in perfette condizioni e con certificato di garanzia, dal valore stimato in 1,3 milioni di euro. L’uomo era stato denunciato per contrabbando e successivamente condannato anche al pagamento di una multa da oltre mezzo milione di euro. Gli orologi confiscati, divenuti proprietà dello Stato dopo la sentenza irrevocabile, verranno venduti con un’asta telematica, in programma tra il 14 e il 24 aprile, tramite l’Istituto vendite giudiziarie di Torino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA