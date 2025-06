Astori: medici imputati falso, condanne fino a un anno

agenzia

Caduta aggravante e non riconosciuto risarcimento

FIRENZE, 13 GIU – Al processo per la presunta falsificazione di un certificato medico rilasciato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 mentre era con la squadra in trasferta a Udine, il tribunale di Firenze ha condannato a un anno di reclusione Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva di Careggi e a otto mesi la dottoressa Loria Toncelli e il professore Pietro Amedeo Modesti, accusato anche di distruzione di atto vero. Il pm Antonio Nastasi aveva chiesto invece tre anni e mezzo per Galanti, un anno e quattro mesi per Modesti, suo successore, e tre anni per Toncelli: il tribunale ha inflitto condanne più lievi perchè non ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante del certificato fidefacente. Inoltre ha respinto le richieste di risarcimento sollecitate dagli avvocati per le parti civili, ovvero la compagna Francesca Fioretto e la figlia Vittoria, assistite dall’avvocato Alessio Mazzoli, i genitori e il fratello del calciatore. “A prescindere dalle responsabilità penali, civili, dalle responsabilità in termini legali, comunque il fatto oggi c’è, è emerso che è stato commesso, quindi è giusto che esca fuori questa cosa, perché” il fatto “è stato commesso, a prescindere dalle responsabilità”, ha detto Francesca Fioretti. Per la morte di Astori Galanti è stato già condannato in via definitiva per omicidio colposo a un anno di reclusione con la sospensione condizionale.

