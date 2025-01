Astronauta Villadei, spazio sta diventando estensione del mondo

agenzia

'Opportunità anche per l'Italia, da sempre leader del settore'

GEDDA, 30 GEN – “Lo spazio si sta trasformando, sta diventando un ambiente dove non andiamo solamente per fare ricerca scientifica ma vi stiamo trasferendo alcune delle nostre attività. E’ un cambio culturale fondamentale. Lo spazio sta diventando quasi un’estensione del nostro normale ambiente di lavoro e di vita”. Lo afferma all’ANSA l’astronauta Walter Villadei, il colonnello dell’Aeronautica Militare che un anno fa ha partecipato alla missione Axiom-3 sulla Stazione spaziale internazionale. “Quello che accadrà nei prossimi anni – le sue parole a margine di un evento sulla Space Economy al Villaggio Italia di Gedda, in occasione del tour mondiale Vespucci – è un’estensione di alcune infrastrutture e quindi riusciremo a fare nello spazio anche lo sviluppo di alcune tecnologie. Poi lo spazio è fondamentale anche per la sicurezza. E’ un ambiente geostrategico importantissimo in cui si confrontano interessi politici, militari, ma anche una grandissima opportunità di collaborazione per mettere insieme nuovi Paesi. Per l’Italia è una grande opportunità perché è da sempre protagonista del settore spaziale”.

